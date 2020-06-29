Украина Врач назвал первые признаки перегрева организма

2020-06-29 18:00 162
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Отек конечностей, учащенное дыхание, судороги, кожная сыпь могут быть признаками перегрева организма. Эти и другие симптомы перечислил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев, объяснивший, какие из неприятных проявлений наиболее опасные.

По словам медика, перегрев организма означает сбой его адаптационных возможностей по охлаждению. По-другому такое нарушение называют «тепловой болезнью». Перегрев может произойти как непосредственно под солнцем (на пляже), так и в душном закрытом пространстве – машине, квартире.

Одним из признаков перегрева является кожная сыпь в виде мелких красных прыщиков – это следствие закупорки потоотделительных протоков и скопления пота в коже, пояснил врач. В таком случае лечением станет физическое перемещение в более прохладную среду.

Еще один признак тепловой болезни – отек конечностей без повышения температуры. Чтобы справиться с нарушением, специалист советует поместить ноги повыше и использовать компрессионные чулки.

Среди самых опасных сигналов перегрева организма Борисычев выделил тепловые судороги. При их появлении человеку нужно дать выпить соленой воды, помассировать и растянуть мышцы. Но может понадобиться и звонок в Скорую помощь.

"Обычно сводит мышцы бедер или икроножные. Температура тела чаще нормальная. Если судороги ощущаются в руках, наблюдается учащенное дыхание, возникают неприятные мурашки, необходимо вызвать врача", — перечислил опасные признаки Борисычев.

Он добавил, что иногда тепловой удар негативно сказывается на работе ЦНС: может возникать двигательное возбуждение, галлюцинации. В этом случае также пострадавшему нужна госпитализация.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вступительная кампания-2020: горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня

2020-06-27 15:00 1200

Коронавирус в Украине: Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина

2020-06-24 17:30 666

Карантин в Украине продлят до 31 июля – Шмыгаль

2020-06-17 16:30 717

Иран отправляет "черные ящики" сбитого лайнера МАУ во Францию

2020-06-17 10:12 1437

Еще новости в разделе "Украина"

Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."

2020-06-29 19:30 33

Врач назвал первые признаки перегрева организма

2020-06-29 18:00 162

За доходами будут следить по-новому, украинцев огорошили: "Если нет подтверждения, откуда деньги, то..."

2020-06-29 17:30 219

В Украине отменят льготные пенсии

2020-06-29 16:30 735
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...." 2020-06-29 19:30 33
Врач назвал первые признаки перегрева организма 2020-06-29 18:00 162
За доходами будут следить по-новому, украинцев огорошили: "Если нет подтверждения, откуда деньги, то..." 2020-06-29 17:30 219
В Украине отменят льготные пенсии 2020-06-29 16:30 735

Лента

19:30 Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."
19:00 В Госпогранслужбе рассказали детали пересечения границ
18:30 Степанов рассказал, кто может не проходить обсервацию
18:00 Врач назвал первые признаки перегрева организма
17:30 За доходами будут следить по-новому, украинцев огорошили: "Если нет подтверждения, откуда деньги, то..."
17:00 В ЕС уточнили список стран, для которых откроют границы с 1 июля: что ждет украинцев
16:30 В Украине отменят льготные пенсии
15:45 У берегов Исландии стартовали масштабные учения НАТО Dynamic Mongoose-2020
15:12 Оппозиция Тайвани захватила парламент в ответ на жесткую политику президента
14:43 Китайский коронавирус уже убил более полумиллиона человек