Украина Зарплаты украинцев взлетят с 1 июля, в Кабмине озвучили новые суммы

2020-06-29 20:30 345

Минимальную зарплату в Украине собираются увеличить до 6 тысяч гривен

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказано в нем.

По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.

Отметим, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает два варианта развития экономики: оптимистичный и пессимистичный. Именно от того, который из них будет реализован и зависят зарплаты украинцев.

Так, в лучшем случае, экономика начнет подниматься уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.

Но, согласно прогнозам, все может быть гораздо хуже, если ударит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет примерно на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – лишь на уровне 2,5% ежегодно.

При этом МВФ будущее экономики Украины видит еще печальнее. В прогнозе Фонда говорится о падении ВВП на 8,5% в этом году, а в следующем – рост всего 1,1%.

Стоит понимать, что именно от ВВП зависят зарплаты украинцев.