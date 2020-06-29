Украина За доходами будут следить по-новому, украинцев огорошили: "Если нет подтверждения, откуда деньги, то..."

2020-06-29 17:30 219
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Украинцы должны быть готовы к обязательному декларированию доходов

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, Рада уже третий раз подряд не может утвердить Программу деятельности правительства.

В этом документе был пункт, под который Кабинет министров уже год готовит законопроект. Речь идет об обязательном декларировании доходов, которое коснется всех украинцев.

Но в документе есть скандальные нюансы: украинцам предлагают заплатить 5% налога на имущество, 9% – на активы и деньги за границей, 2,5% – за инвестиции в ОВГЗ. То есть, гражданам, официально получающим зарплату, предлагают заплатить основные налоги еще раз.

В рамках декларирования доходов украинцам предлагают  самим решить, что нужно обложить налогом. Заплатить налоги на такое имущество можно будет по льготной ставке.

Эксперты уверены, что такая процедура выведет из тени большое количество денежных средств.

Авторы законопроекта уверяют, что в нулевую декларацию не нужно будет вносить зарплату, наследство или имущество, купленное за трудовые доходы. Но в случае утверждения законопроект серьезно ударит по украинцам.

То есть, если нет подтверждения, откуда деньги, то украинцам придется заплатить налоги.

“Это будет касаться всего имущества, которое будет декларировать физлицо. Если у вас нет подтверждения, откуда вы взяли ту или иную квартиру, земельный участок, если нет подтверждения, откуда у вас появились деньги, валютные ценности, вы должны их обложить налогом. Вся недвижимость находится в государственных реестрах, то есть формально она является законной. На каком основании человек, легально владеющий имуществом, должен платить еще какие-то налоги по этому поводу?” – предупреждает аналитик Олег Пендзин.

Другой эксперт Александр Паращий уверен, если украинцы проигнорируют декларирование, то власть вслед за этим лишь усилит контроль за расходами украинцев.

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