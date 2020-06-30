Коронавирус ВОЗ начинает расследование причин происхождения COVID-19 - в Китай летит группа экспертов

2020-06-30 08:11 291

Всемирная организация здравоохранения направит в Китай спецгруппу для расследования причин происхождения COVID-19.

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе − как началась вспышка", − сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

По словам Гебрейсуса, группа ВОЗ отправится в Китай уже на следующей неделе.

Ранее он заявил, что пандемия коронавируса не близка к завершению и на глобальном уровне только набирает темп.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заражены более 10,2 миллиона человек, из них более 504 тысяч скончались и 5,2 миллиона выздоровели.

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