Украина Украинцам пересчитают пенсии: кому и сколько

2020-06-30 20:30 507

В Украине с 1 июля 2020 года пересчитают пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Отмечается, что для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, пересмотрят доплаты за сверхнормативный стаж.

"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям прибавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума. Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят к пенсионной выплате, которая пересчитывается от прожиточного минимума", – пояснили в Фонде.

Пересчет будет произведен автоматически. Выплата обновленных пенсий начнется с 4 июля.

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