Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок

Отдельно вводится ответственность для собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан.
Пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без медицинских масок будет наказываться штрафами физическим и юридическим лицам. Такое решение в среду, 1 июля, принял Кабинет министров на своем заседании.
"Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях", - сказал министр юстиции Денис Малюська, представляя законопроект.
По его словам, отдельно вводится ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан.
Они обязаны пропускать граждан в помещения и транспорт только при наличии масок.
По словам Малюськи, штрафы будут большие. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", - уточнил он.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что требование о ношении медицинских масок будет отменено после того, как Минздрав перестанет фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом в Украине.
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