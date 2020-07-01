Украина С сегодняшнего дня в Украине ввели автоматическое назначение пенсии

2020-07-01 20:30 276
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С сегодняшнего дня в Украине внедрили автоматическое назначение пенсии. Так, пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

"С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортале Фонда с помощью КЭП:
▪️ заполняет атрибуты анкеты;
▪️ добавляет сканированные копии документов;
▪️ подписывает анкету-заявление КЭП и направляет ее в орган Фонда.

Сообщается, что по результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию о автоматическом назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами вебпортала и через мобильное приложение.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

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