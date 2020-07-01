Украина В Кабмине изменили решение по рыночным ценам на газ: подробности

2020-07-01 22:00 282
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Кабмин Украины принял решение об отсрочке перехода на установку рыночных цен природного газа (открытия рынка) для населения до 1 августа.

Об этом сообщила и.о. главы Министерства энергетики Ольга Буславец в ходе брифинга по результатам заседания правительства.

По ее словам, Кабмин пошел на такие меры для "бесперебойности и стабильности" работы рынка газа при отмене ПСО.

Буславец отметила, что при переходе на рыночные цены следует выбрать "поставщика последней надежды", а этого пока не сделано. Она подчеркнула, что накануне Минэнерго запустило конкурс на выбор указанного поставщика, который обеспечит гарантированные поставки газа потребителю, если он не заключит контракт.

Чиновница заявила, что предложения от кандидатов будут приниматься до 7 июля.

В апреле правительство перенесло начало работы рынка газа с 1 мая на 1 июля. Тем самым оно обязало компанию "Нафтогаз" обеспечивать голубым топливом на условиях ПСО поставщиков природного газа для бытовых потребителей.

Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснил, что со стартом работы рынка газа в Украине потребители самостоятельно смогут подбирать поставщика для заключения контракта. Также он назвал сроки, в которые украинцы будут иметь возможность сменить поставщика.

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