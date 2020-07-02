Украина После ухода Смолия заместители главы НБУ хотят сохранить свои дожности

2020-07-02 14:12 243

Члены правления Национального банка Украины не намерены уходить в отставку в связи с решением Якова Смолия покинуть должность главы регулятора.

"Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Заместители Смолия отмечают, что они уважают его решение об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

Правление призывает президента, Кабмин и политиков дать Нацбанку возможность выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".

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