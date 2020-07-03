Политика Смолий заявил, что уже год находится под политическим давлением из-за МВФ и ПриватБанка

2020-07-03 09:12 285

Подавший в отставку глава НБУ Яков Смолий заявил, что уже год находится под политическим давлением.

По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ – только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы. А также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – отметил он, передает Интерфакс-Украина.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", – добавил Смолий.

Он также напомнил о безосновательном, по мнению НБУ, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня продление полномочий замглавы правления Нацбанка Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением.

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