Политика Отставка Смолия: названы имена кандидатов на пост главы Нацбанка Украины

2020-07-02 12:16 132

В комитете парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прогнозируют вероятность назначения главы правления "Укргазбанка" Кирилла Шеченко на должность главы НБУ вместо Якова Смолия, который написал заявление об отставке. Такое мнение выразил замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция"Голос"), сообщает "Интерфакс".

"Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы центробанка Якова Смолия", - сообщил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.

ПАО акционерный банк "Украгзабанк" — украинский коммерческий банк с государственной долей в капитале в размере 94,94% акций. Он перешел под контроль государства в 2009 г. после экономического кризиса, постигшего страну в 2008 г.

При этом во фракции "Слуга народа" не исключают, что Верховная Рада не поддержит отставку Якова Смолия с должности главы НБУ. В таком случае Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

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