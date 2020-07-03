Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Верховная Рада рассматривает отставку главы НБУ Якова Смолия и главы АМКУ - ОНЛАЙН

2020-07-03 13:45 378
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Сегодня на внеочередном заседении Верховная Рада украины рассматривает отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

Соответствующее постановление уже внесено в парламент. Рассмотрение его запланировано после 14.00, сразу же за отчетным докладом Смолия в стенах ВРУ.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением. 

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.

Кроме того, на повестке дня увольнение с должности председателя Антимонопольного комитета, проекты  относительно особенностей поступления в вузы лиц с временно оккупированных территорий и совершенствования электронной формы документооборота в парламенте.

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Политика

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Верховная Рада рассматривает отставку главы НБУ Якова Смолия и главы АМКУ - ОНЛАЙН 2020-07-03 13:45 378
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