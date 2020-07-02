Политика Офис президента Зеленского отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия

2020-07-02 09:12 297

Офис президента Зеленского призвал не политизировать дискуссии о работе Нацбанка по случаю отставки главы его правления Якова Смолия.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - говорится в сообщении Офиса главы государства в Telegram-канале.

В ОП уверяют, что правление НБУ будет действовать на принципах профессионализма и продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики.

Напомним, 1 июля, глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

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