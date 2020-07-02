Коронавирус В Киеве уже 5 242 подтвержденных случая заражения COVID-19

2020-07-02 14:45 249
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В течение минувших суток в Киеве COVID-19 обнаружили у 104 человек. Всего в городе 5242 подтвержденных случая заражения. 

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За минувшие сутки в Киеве заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет

40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет

3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В столичные клиники госпитализировали 26 пациентов. Остальные зараженные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18. В Днепровском - 15. В Голосеевском и Святошинском районах - по 15 случаев.

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