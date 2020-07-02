Украина Кабмин ввел драконовские штрафы за неношение масок, в Минздраве сделали срочное заявление: «Если вы идете…»

2020-07-02 19:00 183

Кабмин добьет украинцев штрафами за отказ носить защитные маски

Об этом стало известно из пресс-конференции, которую дал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Кабмин одобрил новые штрафы для рядовых украинцев и заведений, которые будут нарушать масочный режим.

Отмечается, что правительство уже одобрило законопроект, который предусматривает штрафы для простых граждан в размере 170-255 гривен и штрафы для владельцев заведений в размере 3400-5100 гривен. Штрафовать будут тех, кого поймают без маски в общественном месте. К общественным местам относятся магазины, транспорт, спортзалы и заведения общепита.

«На улице или в парке можно быть спокойно без маски. Если вы идете с компанией, тогда она нужна», - объяснили в ведомстве.

Стоит отметить, что теперь документ должны поддержать в Верховной Раде.

Тем временем в Украине количество больных китайским вирусом превысило 45 тысяч человек. За все время пандемии в Украине от вируса умерло почти 1200 человек. При этом более 20 тысяч украинцев выздоровели. Рост заболеваемости в Украине пришелся на лето, после того, как власти решили ослабить карантин.

Во всем мире количество больных перевалило за 10 миллионов человек.

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