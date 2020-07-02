Украина Украинцы будут по-новому получать зарплаты, в Кабмине раскрыли детали: что изменится

2020-07-02 19:30 219
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Система и подход к регулированию зарплаты может измениться в скором времени.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №3748, в котором поднимается вопрос оплаты труда.

В проекте предлагают изменить систему и подходы к зарплатам госслужащих. Таким образом планируется сделать зарплату более конкурентоспособной.

Размер должностного оклада (фиксированной части) в структуре зарплаты хотят повысить, благодаря переносу в него надбавки за ранг, а также уменьшению предельного размера надбавки за выслугу лет и введения специальной классификации должностей госслужащих.

Кроме того, власти хотят сделать прозрачными зарплаты госслужащих: должностной оклад + выслуга + премия (в случае установки).

В законопроекте есть и механизмы карьерного роста госслужащих: перевод на высшие должности в рамках категорий и "рода" должностей только по Каталогу типовых должностей госслужбы в течение года после получения отличного результата по итогам ежегодной оценки.

Законопроект включает в себя положения о введении кандидатского и кадрового резервов, которые будут формироваться конкурсным отбором, но из тех, кто не стал победителем. Также резерв будет включать в себя кандидатов с отложенным правом на назначение. 

К слову, если законопроект примут, то в нем говорится и о дисциплинарной ответственности, а именно за его усиление. Так, если госслужащий совершил повторный дисциплинарный проступок, то его ждет: выговор, неполное служебное соответствие и увольнение.

Уволить государственного служащего, вследствие недостаточной профессиональной компетентности, может тот, кто назначал. При этом исключены положения, которые бы стали основанием для необоснованных увольнений государственных служащих категории “А”.

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