Украина СБУ раскрыла масштабную схему махинаций с налоговыми кредитами по НДС

2020-07-03 19:32 288
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СБУ совместно с Офисом Генпрокурора, Госналоговой и Госслужбой финмониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

По данным следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема наносила ущерб государству на сумму свыше 2 миллиарда гривен ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), его региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В целом – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате – госбюджету нанесены убытки в особо крупных размерах.

Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. И благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.

В уголовном производстве объявлено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, согласно ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Относительно учредителя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины, судом уже вынесен обвинительный акт. Сумма убытков, нанесенных государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.

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