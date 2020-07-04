Украина Украинцев добьют новыми наказаниями, в МВД рассказали, кому не повезет: "Попадут за решетку..."

2020-07-04 14:00 2145
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Украинцам хотят вновь ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Водителей подшофе за рулем снова будут наказывать по ст. 130 КУоАП, которая предусматривает штраф и лишение прав.

Силовики поддержали инициативу президента об отмене тюремного заключения для пьяных водителей, но предложили ужесточить санкции.

Процедура оформления данного нарушения в рамках уголовного проступка сложна и занимает около 6-8 часов, но в качестве административного она занимает около 3 часов.

На данный момент пьяная езда наказывается штрафом в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Если водитель снова сел за руль в нетрезвом состоянии, сумма увеличивается до 51 тысячи гривен, с запретом управлять авто на срок от 2 до 3 лет.

Этого мало, поэтому в МВД хотят ввести административный арест на 15 суток за повторное нарушение, совершенное в течение года.

То есть, нарушители попадут за решетку в случае ужесточения наказаний.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский отменил украинцам уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Теперь этот проступок будет считаться не уголовным преступлением, а административным правонарушением, то есть водителей, севших нетрезвыми за руль, не будут наказывать лишением свободы. 

Еще 1 января 2020 года должен был начать действовать закон, предусматривающий уголовную ответственность за пьяное вождение. Но депутаты отложили его до 1 июля 2020 года. Таким образом, несколько дней назад он официально вступил в силу.

 Однако уже сегодня начал действовать другой закон, принятый нардепами 17 июня и фактически отменяющий действие вышеупомянутого.
 
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