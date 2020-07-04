Украинцев добьют новыми наказаниями, в МВД рассказали, кому не повезет: "Попадут за решетку..."

Украинцам хотят вновь ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде
Об этом информирует пресс-служба МВД.
Водителей подшофе за рулем снова будут наказывать по ст. 130 КУоАП, которая предусматривает штраф и лишение прав.
Силовики поддержали инициативу президента об отмене тюремного заключения для пьяных водителей, но предложили ужесточить санкции.
Процедура оформления данного нарушения в рамках уголовного проступка сложна и занимает около 6-8 часов, но в качестве административного она занимает около 3 часов.
На данный момент пьяная езда наказывается штрафом в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Если водитель снова сел за руль в нетрезвом состоянии, сумма увеличивается до 51 тысячи гривен, с запретом управлять авто на срок от 2 до 3 лет.
Этого мало, поэтому в МВД хотят ввести административный арест на 15 суток за повторное нарушение, совершенное в течение года.
То есть, нарушители попадут за решетку в случае ужесточения наказаний.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский отменил украинцам уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.
Теперь этот проступок будет считаться не уголовным преступлением, а административным правонарушением, то есть водителей, севших нетрезвыми за руль, не будут наказывать лишением свободы.
Еще 1 января 2020 года должен был начать действовать закон, предусматривающий уголовную ответственность за пьяное вождение. Но депутаты отложили его до 1 июля 2020 года. Таким образом, несколько дней назад он официально вступил в силу.