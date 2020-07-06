Коронавирус В Украине зафиксирован спад новых случаев заражения COVID-19

2020-07-06 13:16 216
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В Украине по состоянию 6 июля, зафиксирован спад новых случаев инфицирования COVID-19.

Так, за минувшие сутки заразились 543 человека, умерли 13 человек за сутки, сообщат Совет нацбезопасности и обороны.

Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек.

Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за вчера.

Наиболее инфицированными регионами являются Львовская область, Киев и Черновицкая область. В частности, во Львовской области число зараженных превысило 6 тысяч.

Также наибольшее число новых случаев выявили во Львовской и Ровенской областях, а также городе Киеве. Накануне в Украине было 823 новых случаев заражения и 22 умерших.

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