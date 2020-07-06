Украина Сегодня в Украине проходит ВНО по иностранным языкам - правила и требования

2020-07-06 09:38 285
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6 июля в Украине состоится Внешнее независимое оценивание по немецкому, французскому и испанскому языкам. 

"6 июля, около 3 тысяч абитуриентов в течение 150 минут выполнять задачи сертификационных работ по испанскому, немецкому, французскому языкам", - Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Допуск участников к пункту тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Абитуриентам советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

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