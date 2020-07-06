Украина Резкий скачок цен на газ в Украине, кто будет платить по новым тарифам: "В два раза больше..."

2020-07-06 22:00 1869
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Стало известно, как теперь украинцы будут платить за газ

Об этом в интервью рассказала и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец.

Как известно, с 1 июля 2020 года в Украине увеличивают объемы потребления голубого топлива для простых потребителей.

Теперь те украинцы, у которых не установлен газовый счетчик, будут больше платить за топливо. 

По словам Буславец, заложенная ранее норма, согласно которой плата зависела от потребления, а многие поэтому не хотели устанавливать счетчики, не являлась объективной. 

В украинских судах уже есть случаи, когда инстанции отменяют низкие нормы и возвращают тарифы, которые в два-три раза превышают существующие нормы.

Уже с 1 июля, как рассказывает и.о. главы Минэнергетики, полмиллиона украинцев получат новые платежки за газ. 

На сегодняшний день средняя украинская семья из 3 человек, проживающая в квартире с газовой плитой и центральным отоплением, но без центрального водоснабжения, ежемесячно платит примерно 49 гривен за голубое топливо. По новым тарифам с апреля по сентябрь такая семья будет платить уже 64 гривны, а в осенне-зимний период с октября по март – 108 грн. Таким образом, украинцам без счетчика за газ придется платить в два раза больше.

Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки в Украине. 

Как известно, уже с 1 июля в Украине должны вырасти платежки за коммунальные услуги. В частности, подорожает газ для потребителей - украинцы будут платить за голубое топливо почти по такой же цене как и промышленность.

 Связано это с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.
 
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