Детали Государственные буксиры снова попытаются забрать в почасовку?

2020-07-06 23:04 201
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

«Спокойствие» государственного портофлота Одесского порта продлилось недолго. Не прошло и года, старая-добрая “винницкая схема” снова возвращается на рынок.

 Источник близкий к отрасли рассказал, что вокруг ОМТП появился целый список новых «буксирных» компаний, о которых никто никогда раньше не слышал, и которые имеют все признаки фиктивности: уставные фонды меньше 10 тысяч гривен, отсутствие собственного флота, даты регистрации от 4 до 8 месяцев назад. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг" и "Нави Шиппинг", УБК. Последняя - и вовсе молодая, зарегистрирована в июне 2020 года.

 

"Хотя юрлица зарегистрированы на разных людей, их интересы представляет один Артем Андриевский 1988 года рождения. Что интересно, Андриевский — уже третья фамилия этого человека. До 2019 года он фигурировал как Бабиенко, до 2013-го называл себя Стахорским. Ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи в руководстве Минтранса, Андриевский фактически вынуждает государственные компании сдавать ему буксиры в аренду за копейки", — комментирует наш собеседник.

 Также в списке операторов рынка, которые претендуют на использование государственных буксиров, фигурирует и компания Аскон-Шиппинг, которая уже использует портофлот.

 По данным инсайдера, конечным бенефициаром трех компаний-прокладок является Александр Баштаненко, который уже неоднократно засветился в коррупционных скандалах вокруг украинских портов. Баштаненко считают членом группы влияния Леонида Крючкова и Сергея Пинькаса — постоянных фигурантов журналистских расследований махинаций коррупции в портах Николаева.

 Александр – или его представитель – планирует брать в аренду государственные буксиры ОМТП и работать на них в порту Черноморск. Пользуясь передовым опытом своего предшественника, Игоря Ткачука, Баштаненко и его люди ссылаются на неких высоких покровителей в Киеве, в частности народного депутата Игоря Негулевского.

 Как мы помним, Ткачук держался на должности главы Одесского филиала АМПУ довольно долго, несмотря на регулярные медийные скандалы и протесты коллектива. Снести его с хлебного места смогла только полная смена власти. Разнос в Одесском порту устраивал лично Президент Зеленский, руководство всех ведомств поменялось и буксирный рынок стал работать цивилизованно.

 Похоже, свято место пусто не бывает. Ожидать ли Одессе нового «Ткачука», или чиновники смогу противостоять схемам?

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцам снова снизили цену на газ

2020-06-22 19:30 1218

В США полицейский снова убил афроамериканца. В Атланте вспыхнула новая волна протестов

2020-06-14 15:00 1203

Число жертв коронавируса в мире снова увеличилось

2020-03-14 12:00 2403

В МАУ не исключают, что Украина может забрать тела не только погибших украинцев

2020-01-12 11:30 6162

Еще новости в разделе "Детали"

Государственные буксиры снова попытаются забрать в почасовку?

2020-07-06 23:04 201

Журналисты раскрыли подноготную кандидата в мэры Киева Саши Дубинского «Пуделя»

2020-07-06 16:45 435

Ярош попередив реваншиста Іллю Киву: Праві перестріляють ворогів легенько

2020-07-06 16:09 1542

5 ПРИЧИН НАДЕТЬ ЛЕТОМ ТЕРМОБЕЛЬЕ

2020-07-06 08:14 612
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Государственные буксиры снова попытаются забрать в почасовку? 2020-07-06 23:04 201
Журналисты раскрыли подноготную кандидата в мэры Киева Саши Дубинского «Пуделя» 2020-07-06 16:45 435
Ярош попередив реваншиста Іллю Киву: Праві перестріляють ворогів легенько 2020-07-06 16:09 1542
5 ПРИЧИН НАДЕТЬ ЛЕТОМ ТЕРМОБЕЛЬЕ 2020-07-06 08:14 612

Лента

23:04 Государственные буксиры снова попытаются забрать в почасовку?
22:00 Резкий скачок цен на газ в Украине, кто будет платить по новым тарифам: "В два раза больше..."
21:30 Стало известно, когда Рада назначит нового главу НБУ
21:00 На всех пляжах Одессы в воде обнаружена кишечная палочка
20:30 Зеленский пригрозил украинцам проверками, вводятся новые жесткие меры: "Люди платят деньги..."
20:00 ПФУ разъяснил влияние прожиточного минимума на размер пенсии
19:30 Украине предрекли полное обнищание из-за ситуации с МВФ и долгами
19:00 В Китае на смену коронавирусу пришла чума
18:30 Некоторые хотят умереть: врач рассказал о главной сложности лечения коронавируса
18:00 Западной Украине грозит новый потоп