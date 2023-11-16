Политика Чехия заморозила все роССийские государственные активы - Кулеба

2023-11-16 19:15

Чехия заморозила все государственные активы страны-агрессора. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в социальной сети Х сообщил.

Детали

Сначала министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети Х написал: “По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой россия финансирует убийства украинцев, заканчивается”.

Впоследствии Дмитрий Кулеба ответил на заявление и поблагодарил за это решение:

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я приветствую этот принципиальный шаг и благодарю своего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и уничтожение",- написал он.

Напомним

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 7 ноября одобрил большинством голосов законопроект, который предусматривает использование замороженных российских активов для помощи Украине.