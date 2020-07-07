В МОЗ рассказали, как сейчас готовятся ко второй волне эпидемии Covid-19

У лабораторных центров Украины есть месячный запас тестов для диагностики коронавируса.
"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии, и я говорю не только о лабораторных центры или наличие тест-систем, но и о готовности наших больниц, готовность наших врачей к таким вызовам, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
Он уточнил, что Украина готовится именно ко второй волне.
По его словам, разумно, когда делаются соответствующие выводы в том, чего нам не хватало, в чем у нас возникали проблемы и подготовиться так, чтобы и медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире