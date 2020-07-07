Коронавирус В МОЗ рассказали, как сейчас готовятся ко второй волне эпидемии Covid-19

2020-07-07 14:47 312

У лабораторных центров Украины есть месячный запас тестов для диагностики коронавируса.

"Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии, и я говорю не только о лабораторных центры или наличие тест-систем, но и о готовности наших больниц, готовность наших врачей к таким вызовам, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

Он уточнил, что Украина готовится именно ко второй волне.

По его словам, разумно, когда делаются соответствующие выводы в том, чего нам не хватало, в чем у нас возникали проблемы и подготовиться так, чтобы и медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.

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