Украина Командующий Объединенных сил рассказал об угрозе вторжения армии РФ

2020-07-07 15:45 234

В ВСУ уверены, что на данный момент угроза вторжения в Украину со стороны РФ минимальна.

"Однако, украинская армия готовится к любым сценариям...ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении", - заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, в этом задействованы все украинские разведывательные органы, руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны.

Армия ежедневно получает сведения о ВС России, их наличии, накоплении, увеличении численности.

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