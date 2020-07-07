Украина Командующий Объединенных сил рассказал об угрозе вторжения армии РФ

2020-07-07 15:45 234
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В ВСУ уверены, что на данный момент угроза вторжения в Украину со стороны РФ минимальна.

"Однако, украинская армия готовится к любым сценариям...ВС Украины отрабатывают планы реагирование на все военные угрозы со стороны России, в том числе на крымском направлении", - заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире "Свободы слова" на  ICTV.

По его словам, в этом задействованы все украинские разведывательные органы, руководство Вооруженных сил Украины, в том числе главнокомандующий, начальник Генштаба и министр обороны.

Армия ежедневно получает сведения о ВС России, их наличии, накоплении, увеличении численности.

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