Украина Иран уклоняется от компенсаций семьям жертв сбитого Боинга МАУ

2020-07-08 17:00 195
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Замглавы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о трудностях в переговорах с Ираном, касающихся последствий сбития украинского самолета "МАУ".

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на интервью чиновника украинской службе ВВС.

Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций жертвам авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины". Иранское правительство отклонило предложение украинской стороны начать процесс.

По словам Енина, после появления в СМИ информации о готовности Ирана к выплате компенсаций, Украина сразу направила ноту с предложением начать переговоры.

"Буквально сегодня (7 июля - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - сказал Енин.

Дипломат отметил, что сейчас рано говорить о конкретных суммах компенсаций.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела. Мы… искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - отметил заместитель главы МИД.

Ранее сообщалось, что "черные ящики" Боинга "не доехали" до Франции, как накануне обещали власти Ирана. МИД Украины пожаловался на бездествие виновной в авиакатастрофе стороны. Отмечается, что у Ирана есть возможность до 20 июля отправить бортовые самописцы французским коллегам.

Также "Хвиля" писала, что в украинском МИД озвучили сроки расшифровки "черных ящиков" сбитого Боинга МАУ. Евгений Енин заявил, что процедура должна быть выполнена в течение 5 дней. Также он сообщил, что Украина направила двух представителей во Францию после подтверждения готовности их принять в стране. Так что украинские эксперты за собой зарезервировали 5 дней.

Напоминаем, что Иран обратился в Интерпол для задержания президента Дональда Трампа. Поводом для такого решения стало убийство генерала Касема Сулеймани, совершенное еще в самом начале 2020 года. Помимо самого Дональда Трампа, в списке, который официальный Тегеран подал в Интерпол, находится еще тридцать пять человек. Власти Ирана считают всех этих людей ответственными за гибель известного военачальника.

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Украина

Иран уклоняется от компенсаций семьям жертв сбитого Боинга МАУ 2020-07-08 17:00 195
КАРТА Дожди, грозы и жара - синоптики обновили прогноз погоды на 8 июля 2020-07-08 11:42 720
ТРАГЕДИЯ Пожары в Луганской области: названо точное число пострадавших в огне 2020-07-08 11:16 351
Как подать электронную заявку для въезда в Венгрию и получить два разрешения 2020-07-08 08:39 1104

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