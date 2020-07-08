Украина Минфину разрешили внедрения "кассовых аппаратов в смартфоне"

2020-07-08 20:30 288

Минюст зарегистрировал приказ Министерства финансов о порядке регистрации и применения программных РРО, а также - приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В частности, утверждены порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций (прро), определение диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы прро в режиме", - говорится в сообщении.

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности.

Программное обеспечение "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", - заверили в Минфине.

Напомним:

С 1 августа 2020 года фискальное приложение для программного РРО будет доступно для полноценного использования для всех желающих на бесплатный основе.

Использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным с 1 января 2021 года.

Бесплатное программное решение для РРО (регистратор расчетных операций) тестируется, софт, который представило прошлое руководство Налоговой, - "очень сырая версия", заявил глава Налоговой Алексей Любченко.

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