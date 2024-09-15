Политика США и Британия разрешили Киеву бить по целям в тылу рф, однако не объявляют об этом — The Guardian

2024-09-15 12:30

Это решение является частью плана по завершению войны.

США и Великобритания разрешили Киеву производить удары дальнобойными ракетами по целям в глубине России, однако официально об этом не объявили.

Об этом пишет издание The Guardian.

Согласно информации от источников издания, Лондон и Вашингтон приняли решение разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но пока не готовы объявить об этом официально.

Западные чиновники отмечают, что развертывание ракет является частью более широкого плана, направленного на завершение полномасштабной войны. Кроме того, Байден не согласен с аргументом Путина, что удары по целям в России с помощью ракет Storm Shadow могут быть расценены как начало войны НАТО с Москвой.

Британские ракеты Storm Shadow, производства европейской компании, обладают способностью поражать цели на расстоянии не менее 190 миль. Украина намерена использовать их для ударов по авиабазам, ракетным позициям и другим военным целям внутри России.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что предоставление Украине разрешения на удары вглубь России дальнобойным оружием повлияет на интенсивность и мощность обстрелов со стороны России, позволяя существенно повредить их логистику и снизить потенциал армии Путина.