Украина Пожары в Луганской области: названо число пострадавших и точные суммы компенсаций

2020-07-09 11:15 150
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В результате пожаров в Луганской области в больницы госпитализировали 34 человека. 

"В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обратился 71 человек", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. Га. К тушению привлечены 1 тыс. 494 человек и 293 единицы техники (включая авиацию).

В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

Ранее правительство намерено выделить по 300 тысяч грн компенсации семьям, которые потеряли свои дома во время пожаров в Луганской области. Также каждому пострадавшему выделят дополнительно по 20 тыс. 

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