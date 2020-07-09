Пожары в Луганской области: названо число пострадавших и точные суммы компенсаций

В результате пожаров в Луганской области в больницы госпитализировали 34 человека.
"В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обратился 71 человек", - сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. Га. К тушению привлечены 1 тыс. 494 человек и 293 единицы техники (включая авиацию).
В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".
Ранее правительство намерено выделить по 300 тысяч грн компенсации семьям, которые потеряли свои дома во время пожаров в Луганской области. Также каждому пострадавшему выделят дополнительно по 20 тыс.
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