Украина Премьер Шмыгаль пояснил, почему сегодня нельзя увеличивать налог на землю

2020-07-09 14:11 243

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль считает преждевременным введение налога с каждого гектара сельхозземель, как это предлагается в законопроекте №3131, сообщает "Интерфакс".

"Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно", - сказал Шмыгаль во время правительственного заседания.

"Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали", - добавил украинский премьер.

Законопроект предполагает внедрение поставленного налогового обязательства с каждого гектара (пять процентов от нормативно денежной оценки, или около 1400 грн/га).

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