Украина Премьер Шмыгаль пояснил, почему сегодня нельзя увеличивать налог на землю

2020-07-09 14:11 243
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль считает преждевременным введение налога с каждого гектара сельхозземель, как это предлагается в законопроекте №3131, сообщает "Интерфакс".

"Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно", - сказал Шмыгаль во время правительственного заседания.

"Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали", - добавил украинский премьер.

Законопроект предполагает внедрение поставленного налогового обязательства с каждого гектара (пять процентов от нормативно денежной оценки, или около 1400 грн/га).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Пожары в Луганской области: десятки сгоревших домов, много пострадавших и жертв

2020-07-08 08:11 828

В сентябре минимальная зарплату украинцев будет повышена до 5 тысяч гривен

2020-06-29 14:14 1497

Отмена общественного транспорта, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: "Под запретом..."

2020-06-27 11:30 1269

Игнорирование маски станет дорогим удовольствием - готовится повышение штрафов

2020-06-26 19:34 4305

Еще новости в разделе "Украина"

Самый ходовой вид карточного мошенничества - как не стать жертвой киберпреступника

2020-07-09 14:45 321

Премьер Шмыгаль пояснил, почему сегодня нельзя увеличивать налог на землю

2020-07-09 14:11 243

Украина не готова к дистанционному началу учебного года в сентябре, - Зеленский

2020-07-09 13:44 327

На Донбассе применили минометы и беспилотники - у ВСУ есть потери и раненые

2020-07-09 13:12 297
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Самый ходовой вид карточного мошенничества - как не стать жертвой киберпреступника 2020-07-09 14:45 321
Премьер Шмыгаль пояснил, почему сегодня нельзя увеличивать налог на землю 2020-07-09 14:11 243
Украина не готова к дистанционному началу учебного года в сентябре, - Зеленский 2020-07-09 13:44 327
На Донбассе применили минометы и беспилотники - у ВСУ есть потери и раненые 2020-07-09 13:12 297

Лента

18:30 В Украине вводят электронные больничные: как это будет работать
видео 18:00 Что делать после возвращение из стран "красной" зоны: разъяснение для украинцев
17:30 В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты
17:00 Уже в следующем туре УПЛ на стадионы могут вернуться болельщики
16:40 Интересы Фирташа превыше всего: Почему Бойко включил антироссийскую риторику
15:46 Черниговская Десна впервые в своей истории попадет в Еврокубок
15:14 Из-за коронакризиса обанкротился старейший производитель брендовой одежды в США
14:45 Самый ходовой вид карточного мошенничества - как не стать жертвой киберпреступника
14:11 Премьер Шмыгаль пояснил, почему сегодня нельзя увеличивать налог на землю
13:44 Украина не готова к дистанционному началу учебного года в сентябре, - Зеленский