Коронавирус Границы Евросоюза могут не открыть до 2021 года

2020-07-09 19:30 303
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ЕС допускает, что контроль на внешних границах не ослабнет до конца года

Границы Евросоюза могут оставаться закрытыми до 2021 года из-за коронавируса.

Об этом заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджер в рамках заседания комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел, сообщает «Укринформ» передает «Хвиля».

Леджер заявил, что эксперты прописали стратегии на следующие 2 – 3 – 9 месяцев, и сошлись во мнении, что летом ограничения точно снимать не следует.

«Соответственно, у нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия», - объяснил исполнительный директор Frontex.

Также Frontex планирует расширить связь с третьими странами, в частности, одного офицера связи могут направить в Украину, в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

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