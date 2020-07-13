Коронавирус Авиабилеты для украинцев подорожают

2020-07-13 16:30 306
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Стоимость билетов при полетах из Украины повысится на размер государственного сбора, введенного Верховной Радой.

Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс, которыми вводится сбор за каждого пассажира, вылетающего из Украины. За соответствующий законопроект №2424 в понедельник, 13 июля, проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ принят во втором чтении и будет направлен на подпись президенту. Он предусматривает, что государственный сбор также будет взиматься за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты.

Напомним, авторы законопроекта отмечали, что подобный сбор взимается в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии, Узбекистане.

Ранее депутаты правящей партии Слуга народа хотят ввести новый налог для граждан на развитие культуры. По словам заместителя главы парламентской фракции Слуга народа Евгении Кравчук, Это будет введение единого культурного сбора.

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