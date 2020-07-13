Украина Субсидии на коммуналку: украинцам показали, кто и сколько денег получает

2020-07-13 17:00 384
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В Украине субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2020 года получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Таким образом, в июне за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 48,2 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 29,5 тысячи домохозяйств.

При этом в июне 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 371,8 миллиона грн:

из них 363 млн грн украинцы получили наличными;

8,8 млн грн – в безналичной форме.

Отмечается, что в июне 2020 средний размер субсидии на одно домохозяйство года составил 267,78 грн (в мае этого года – 269,83 грн). При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 472 грн. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 131,8 грн.

Ранее «Хвиля» писала, что депутаты хотят ужесточить процедуру начисления субсидий и льгот, так что многие украинцы лишатся помощи государства.

Таким образом, проверка правомерности начисления всех государственных и негосударственных соцвыплат станет обязательной.

Напомним, правительством Украины было выделено 29,7 миллиардов грн для того, чтобы стабилизировать Пенсионный фонд.

В Минсоцполитики объяснили, что эти средства уже были распределены в соответствии с необходимостью ряда обязательных государственных выплат.

Также сообщалось, что украинцы начали больше платить за коммунальные услуги, поскольку погашают накопленные долги.

Исходя из данных Госстата, жители Украины в мае оплатили 137,5% сумм, которые были выставлены в платежках за коммуналку. Следовательно, потребители осуществляли погашение долгов. Сумма по платежкам за коммуналку за май составляла 8,7 млрд грн, а было уплачено – 11,9. Больше всего платили за газ и отопление.

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