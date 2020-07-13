В Украине субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2020 года получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.
Таким образом, в июне за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 48,2 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 29,5 тысячи домохозяйств.
При этом в июне 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 371,8 миллиона грн:
из них 363 млн грн украинцы получили наличными;
8,8 млн грн – в безналичной форме.
Отмечается, что в июне 2020 средний размер субсидии на одно домохозяйство года составил 267,78 грн (в мае этого года – 269,83 грн). При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 472 грн. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 131,8 грн.
Ранее «Хвиля» писала, что депутаты хотят ужесточить процедуру начисления субсидий и льгот, так что многие украинцы лишатся помощи государства.
Таким образом, проверка правомерности начисления всех государственных и негосударственных соцвыплат станет обязательной.
Напомним, правительством Украины было выделено 29,7 миллиардов грн для того, чтобы стабилизировать Пенсионный фонд.
В Минсоцполитики объяснили, что эти средства уже были распределены в соответствии с необходимостью ряда обязательных государственных выплат.
Также сообщалось, что украинцы начали больше платить за коммунальные услуги, поскольку погашают накопленные долги.
Исходя из данных Госстата, жители Украины в мае оплатили 137,5% сумм, которые были выставлены в платежках за коммуналку. Следовательно, потребители осуществляли погашение долгов. Сумма по платежкам за коммуналку за май составляла 8,7 млрд грн, а было уплачено – 11,9. Больше всего платили за газ и отопление.
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