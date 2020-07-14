Украина Обострение на Донбассе: бьют запрещенные минометы, есть жертвы и раненые

2020-07-14 08:39 171

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего трое украинских военных погибли, двое были ранены.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, сепаратисты использовали запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы вблизи Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного, Первомайского. Также стреляли неподалеку Луганского, Крымского и Орехово, а также рядом с Хутором Вольным и Майорским.

Также был обстрелян участок разведения сил и средств №2 Золотое, выпустив одну мину калибра 120 мм.

"В целом, за минувшие сутки, к большому сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование", - сказано в сообщении.

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