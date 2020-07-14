Курьезы Из-за отмены рейсов в Грецию студент 48 дней ехал домой на велосипеде

2020-07-14 10:15 384

Грецкий студент Клеон Пападимитриу решился ехать из Шотландии домой на велосипеде, когда в стране в связи с пандемией коронавируса ввели карантин и отменили все рейсы в Грецию.

Как сообщает CNN, 20-летнему парню пришлось преодолеть расстояние в 3500 км.

Клеон отправился в путь 10 мая после месяца подготовки. До дома на окраине Афин он добрался 27 июня. За 48 дней студент миновал такие страны, как Англия, Нидерланды, Германия, Австрия и Италия.

С собой путешественник взял палатку, спальный мешок, консервированные сардины, арахисовое масло и хлеб, ночевал в лесу или у знакомых, которые жили по пути. Всю дорогу парень общался с семьей, чтобы они знали, где он находится.

"Я только сейчас осознаю, какое большое достижение я совершил. А еще – узнал много нового о себе, свои пределы, силы и слабости", - признался Клеон.

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