Украина Пьяное ДТП под Киевом: суд арестовал виновника

2020-07-14 16:30 246

Обвиняемый сообщил следствию, что "ехал в магазин", но больше "ничего не помнит". Он признал свою вину.



Виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве Антона Желепа арестовали на два месяца без права внесения залога. Решение принл Шевченковский районный суд Киева во вторник, 14 июля.



Судья Евгений Сидоров поддержал ходатайство прокурора. Сам Желепа на заседании суда признал свою вину. По его словам, он отказался от услуг адвоката. Когда судья устанавливал личность подозреваемого, Желепа отметил, что официально нигде не трудоустроен, сказал, что женат и имеет троих детей.



Также обвиняемый подтвердил, что ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.



"Все, что говорит прокурор, - правда. Можно, я не буду ничего говорить", - сказал он .



Прокурор сказала журналистам, что Желепа сообщил следствию, что "ехал в магазин", но больше "ничего не помнит". У подозреваемого были взяты образцы на наличие наркотических веществ в организме, но результаты экспертизы пока не известны. На месте Драгер показал 1,3 промилле алкоголя в крови Желепа.



Относительно автомобиля Mersedes, которым управлял подозреваемый, прокурор сообщила, что сейчас следствие проверяет две версии: что Желепа угнал авто и владелец сам дал ему ключи.



По возрасту детей, ставших жертвами аварии, она уточнила, что погибла девочка 4 лет и мальчик 10 лет, еще один сын погибшего в ДТП супругов - 14 лет - в больнице в тяжелом состоянии.



Напомним, днем раанее водителю, устроившему масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли родители и двое их детей сообщили о подозрении.



Как сообщалось, в пяти километрах от Киева произошла масштабная авария, в которой погибли четверо людей.

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