Украина Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников

2020-07-14 17:30 240

Национальный банк Украины предупреждает население об опасности заключить договор с кредитными организациями с так называемой нулевой ставкой, которая в последствии может вырасти до 1700% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Финучреждения не раздают средства просто так. Скучный, но жизненно важный совет: внимательно читайте договоры и проверяйте все условия кредита", - указано в сообщении Нацбанка.

В НБУ объяснили, что так называемый кредит с 0% ставки может действовать неделю, а потом включаются штрафы, комиссии, пеня и дополнительные проценты.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых", - написала пресс-служба Нацбанка.

НБУ отмечает, что если «человек самостоятельно подписала договор с такими условиями, то защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, это суд».

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире