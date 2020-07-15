Мир Около Праги пассажирский поезд налетел на товарняк, много пострадавших

2020-07-15 11:42 291
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В окрестностях чешской столицы - Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате этого есть пострадавшие, один человек погиб.

Как сообщает Lidové noviny, авария произошла вблизи станции Чески-Брод на восток от Праги. Пассажирский поезд въехал в товарняк, когда тот стоял.

В результате аварии на железной дороге пострадали 35 человек, один человек погиб.

Известно, что четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших-восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Праге самые массовые протесты со времен "бархатной" революции 1989 года

2019-06-24 09:41 1923

Украинский нардеп-радикал попался в столице Чехии с фальшивыми евро

2018-11-06 09:38 5190

видео Байкерам из «Ночных волков» в Праге устроили коридор позора

2016-05-08 12:00 5130

Еще новости в разделе "Мир"

Протесты в столице Болгарии переросли в масштабные столкновения с полицией

2020-07-15 14:45 162

Около Праги пассажирский поезд налетел на товарняк, много пострадавших

2020-07-15 11:42 291

По всей Беларуси начались акции протеста и массовые аресты несогласных

2020-07-15 10:37 390

Ученые обнаружили гигантскую стену в космосе

2020-07-14 22:00 1017
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Протесты в столице Болгарии переросли в масштабные столкновения с полицией 2020-07-15 14:45 162
Около Праги пассажирский поезд налетел на товарняк, много пострадавших 2020-07-15 11:42 291
По всей Беларуси начались акции протеста и массовые аресты несогласных 2020-07-15 10:37 390
Ученые обнаружили гигантскую стену в космосе 2020-07-14 22:00 1017

Лента

15:14 Руслан Малиновский помог Аталанте разгромить Брешию с неприличным счетом
14:45 Протесты в столице Болгарии переросли в масштабные столкновения с полицией
14:12 Верховная Рада назначила дату местных выборов - решение принято конституционным большинством
13:39 Украина получила большой запас индийского препарата для лечения Covid-19
13:11 В Украине снова быстро растет число инфицированных коронавирусом
12:43 Нацбанк изменил курсы основных валют - почем сегодня доллар и евро
КАРТА 12:16 Прогноз погоды на сегодня: грозовые ливни и холодные ночи
11:42 Около Праги пассажирский поезд налетел на товарняк, много пострадавших
фото 11:15 Бэнкси расписал вагон метро граффити на тему коронавируса
10:37 По всей Беларуси начались акции протеста и массовые аресты несогласных