Мир Около Праги пассажирский поезд налетел на товарняк, много пострадавших

2020-07-15 11:42 291

В окрестностях чешской столицы - Праги столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате этого есть пострадавшие, один человек погиб.

Как сообщает Lidové noviny, авария произошла вблизи станции Чески-Брод на восток от Праги. Пассажирский поезд въехал в товарняк, когда тот стоял.

В результате аварии на железной дороге пострадали 35 человек, один человек погиб.

Известно, что четверо пострадавших получили серьезные ранения, еще 31 пассажир получил легкие ранения. Среди пострадавших-восемь несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.

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