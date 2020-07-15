Украина Украинцам объяснили, как получить водительские права без очереди

2020-07-15 17:30 378

Теперь забрать свое пластиковое водительское удостоверение в сервисном центре МВД украинцы смогут без очереди.

Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Украины.

Однако перед визитом в сервис-центр необходимо сделать онлайн-заказ удостоверения через Электронный кабинет водителя, пройдя авторизацию на сайте https://e-driver.hsc.gov.ua/.

В кабинете следует перейти в раздел "Электронные услуги", а затем — в "Восстановление и обмен удостоверения водителя". Также требуется провести заполнение всех обязательных полей и прикрепить отсканированную копию медсправки с обеих сторон одним файлом.

После этого следует определиться с местом получения удостоверения, сделать электронную подпись заявления и провести оплату услуги при помощи банковской карты. Далее на электронную почту заказчика пришлют квитанцию о выполненной оплате.

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