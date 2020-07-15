Украина Стало известно, какие регионы лидируют по карантинным выплатам

2020-07-15 18:30 273
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Львовская область оказалась на первом месте по числу принятых решений о назначении пособия по частичной безработице на период карантина. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 14 июля в регионе приняли 34 875 положительных решений по этому вопросу.

Также среди лидеров по назначению пособий оказалась Харьковская область - 24 723 решения, Ивано-Франковская - 17 155, Донецкая - 16 858, Черновицкая - 16 723 и Сумская - 16 340.

Всего в Украине по программе помощи по частичной безработице в центры занятости работодатели подали более 197 тысяч пакетов документов. По ним принято более 175 тысяч решений о выплатах для 326 тысяч работников. Из них более 153 тысяч являются предпринимателями-физлицами.

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