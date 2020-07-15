Украина В Украине смещаются климатические зоны: что это значит и чем грозит

2020-07-15 20:30 162

Климат в Украине меняется, так как погода резко переходит от летней жары до ливней, сухих гроз, пылевых бурь.

Об этом сообщает метеоролог Татьяна Адаменко

Погоду во всем мире можно назвать климатическим шоком. Изменения начались уже давно из-за глобального потепления. Климатологи ранее уже рассчитали несколько сценариев развития событий. В последнем, за 2019 год, говорится, что последующие пять лет будут самыми теплыми за все время наблюдений. Украина движется в этом направлении.

Смещение климатических зон

Например, в Украине климатические зоны смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными.

Также преобладают экстремальные погодные явления. Они зачастую начинаются в несвойственный для них сезон и на разных территориях, где ранее такого не было.

Теперь и сезоны в Украине будут другие.

Погода в 2020 году в Украине

Так, в стране была "розовая зима": отсутствовали морозы и снег, шли ледяные дожди. Вместе с тем не было как таковой и весны. Сезоны начинают смешиваться.

"Март у нас был теплее, чем апрель, апрель соответствовал своим показателям, но май был холодней, чем апрель. Перепуталось все. При этом в текущем году было катастрофическое количество заморозков", - отметила метеоролог.

Лето также не прошло без катаклизм: июнь был достаточно холодным, но в течении трех дней температура повысилась на 20 градусов.

"Как результат - на территории страны преобладающий фон был 30-35 градусов, на юге - 37-38 градусов. В первой декаде июля высокие температуры - от 31 до 32 градусов были зафиксированы на западе страны, несмотря на ливни и сырость, на остальной территории - 33-37 градусов. В Луганской и Донецкой, южных областях температура повышалась до 39-41 градуса. И это после холодных мая и первой декады июня. Такие температурные супер-качели ранее были исключительным событием. Кстати, нынешний июнь занял четвертую позицию в рейтинге самых теплых июней за все время наблюдений", - рассказала Адаменко.

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