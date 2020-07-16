Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на все места в вагонах

Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на 100% мест в вагонах.
Как указано в сообщении компании, решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.
Продажа билетов полностью восстановлена благодаря согласованию с киевской городской государственной администрацией, уточнили в УЗ.
В соответствии с указом МОЗ №39 от 3 июля 2020 года разрешается перевозка пассажиров в пределах 100% вместимости вагона.
Перевозка в пределах 50% остается для поездов в те регионы, в которых из-за неблагоприятной эпидемической обстановки не принято решение об ослаблении карантина.
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