Украина Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на все места в вагонах

2020-07-16 15:46 462

Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на 100% мест в вагонах.

Как указано в сообщении компании, решение распространяется на поезда дальнего следования, следующие из Киева и обратно, а так же транзитные поезда через Киев.

Продажа билетов полностью восстановлена благодаря согласованию с киевской городской государственной администрацией, уточнили в УЗ.

В соответствии с указом МОЗ №39 от 3 июля 2020 года разрешается перевозка пассажиров в пределах 100% вместимости вагона.

Перевозка в пределах 50% остается для поездов в те регионы, в которых из-за неблагоприятной эпидемической обстановки не принято решение об ослаблении карантина.

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