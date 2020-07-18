Коронавирус Украинцам объяснили, как узнать страховой стаж онлайн

2020-07-18 11:30 447
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Пенсионный фонд объяснил, как проверить страховой стаж, не выходя из дома

Каждый житель Украины получил возможность легко и быстро может узнать, сколько страхового стажа он уже успел заработать, и сколько ему еще осталось отработать до выхода на заслуженную пенсию.

Так, теперь украинцы в режиме онлайн имеют возможность проверить свой стаж, - передает Хвиля со ссылкой на сайт ПФУ.

Для этого необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда Украины и пройти несложную регистрацию.

После этого следует зайти во вкладку «Личный кабинет» и в специальном разделе появится информация о страховом стаже.

Разработчики данного сервиса позаботились о том, чтобы граждане Украины могли видеть на сайте общее количество лет страхового стажа, в зависимости от места работы и времени подачи отчетов.

«У нас отчеты начали подаваться с 01.06.1998. Возможно, человек свой стаж увидит с 1998 года», — пояснили в ПФУ.

Глава департамента ПФУ сообщила, что на сегодняшний день от страхового стажа зависит оплата больничных листов, выплаты по безработице и, естественно, размер пенсий.

В связи с этим, информация о страховом стаже необходима не только пенсионерам, но и работающим гражданам.

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