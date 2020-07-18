Украина Минфин объяснил, будут ли сокращать субсидии

2020-07-18 13:30 351
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Министерство финансов Украины в 2021 году не собирается сокращать субсидии.

Об этом пишет Радио Свобода.

При этом в правительстве планируют выделить такую же сумму на эту льготу, как и в текущем году.

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных. Однако субсидии сокращать не планируется.

«Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год», - подчеркнул он.

Марченко также выразил уверенность, что на 2021 год в государственный бюджет будет заложено достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Следует отметить, что в Украине с 1 мая в ступила в силу новая форма оплаты услуг ЖКХ. Субсидианты ранее оплачивали коммуналку суммой до 15% от их доходов, а по новым правилам ее увеличили до 20%.

Ранее «Хвиля» писала, что эксперт объяснила украинцам, как действовать в ситуации, если не удается получить субсидию на оплату коммунальных услуг людям, которым она необходима.

«Обычно со стороны получателя субсидий могут быть неправильные расчеты, возможно, нужно донести определенные документы. Это процедурные юридические моменты. Не надо нервничать в том случае, если в первый раз вам отказали. Надо понять основания отказа, насколько они соответствуют нормам закона. Тот самый сотрудник мог банально не разобраться. Следовательно, нужно собрать пакет документов и подать заново», - разъяснила Наталья Гнатуш.

Тем временем, в Минфине сообщили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ получили 2 миллиона 891 тысяча украинцев, а средний размер субсидии на одно домохозяйство составил 267,78 гривен.

Напомним, любой гражданин Украины может проверить свой страховой стаж для получения пенсии и выяснить, исправно ли платит отступления в Пенсионный фонд его работодатель.

Напомним, участники валютного рынка после кратковременной паники, вызванной неожиданной отставкой главы НБУ Якова Смолия, быстро успокоились, однако «штиль» может оказаться обманчивым.

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