Украина Украинцам уготовили новые наказания, в МВД раскрыли детали: "Нужно сажать..."

2020-07-18 14:00 2724
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Стало известно, когда в стране могут ужесточить наказания для определенной категории украинцев

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, Верховная Рада намерена утвердить законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за пьяное вождение.

Геращенко предположил, что голосование может состояться уже в сентябре 2020 года. На такой шаг МВД пойдет после смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека.

В эфире политического шоу он также напомнил, что в Украине за нетрезвую езду сейчас только штрафуют и лишают прав.

"Все эти нормы мы учли в законопроекте №2695, который приняли в первом чтении 13 июля по настоянию президента, – добавил Геращенко.

По словам Геращенко, этот законопроект был разработан еще три года назад, и лишь недавняя трагедия под Киевом простимулировала нардепов утвердить документ.

"Я очень надеюсь, что за этот закон проголосуют во втором чтении и оппозиция, и коалиция. Ожидаю, что это произойдет в сентябре", – подчеркнул замглавы МВД.

Подытоживая, Антон Геращенко заявил, что в нашей стране нужно ужесточить наказания за езду в нетрезвом виде - вплоть до ареста.

"Сегодня у нас есть только штраф в 10 тысяч гривен и лишение прав. Этого мало. Поэтому мы предлагаем вводить арест. А за третий раз вождения человека в пьяном виде, необходимо сажать человека на несколько лет, как это есть в европейских странах", - резюмировал он в эфире политического ток-шоу.

 Ранее мы предупреждали, что украинцев обложили дикими штрафами.

С 1 июля водителей, которые сели за руль под действием алкоголя ожидают новые увеличенные штрафные санкции.

Теперь нарушителю продеться раскошелиться на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Если водитель повторно сел за руль под действием алкоголя, то ему выпишут штраф в размере 51 тысячи гривен. 

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