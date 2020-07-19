Экономика Это нереально: озвучен интересный прогноз по курсу доллара в Украине до конца года

2020-07-19 12:30 669

Выйти на средний уровень 29,5 грн за доллар по году нереально, поэтому заложенный в госбюджете Украины прогнозный курс доллара на 2020 год требует корректировки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов.

По его словам, назначение главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко не приведет к резким колебаниям курса доллара в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что он озвучил два важных месседжа.

"Первое - он сказал, что Национальный банк будет независимым, будет придерживаться того, что записано в 6 статье закона о НБУ, о стабильности денег. То есть прежде всего - стабильная ценовая ситуация... Второй момент - безусловно, Национальный банк и украинская финансовая власть будет работать с международными финансовыми организациями", - отметил Блинов.

Он добавил, что сейчас близок к балансу уровень спроса и предложения на рынке и в короткой перспективе больших колебаний курса точно не будет.

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