Украина Новые зарплаты медиков с сентября - стали известны точные суммы

2020-07-20 14:46 312
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Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, на сколько повысят зарплаты медработникам с сентября.

Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата врача в среднем вырастет на 3500 грн, медперсонала – около 2500 грн, младшего медицинского персонала – на 1250 грн.

На повышение зарплат из коронавирусного фонда выделили 7,4 миллиарда гривен. Кроме того, более 103 млн грн выделили для стажировки врачей-интернов.

Напомним, ранее планировалось, что с 1 сентября зарплаты медикама повысят на от 25% до 75%.

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