Мир Почти 40 тысяч граждан Азербайджана добровольно пришли служить в армии

2020-07-22 14:12 51
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Почти сорок тысяч граждан Азербайджана проявили желание добровольно служить в армии.

"В Азербайджане около 38 тыс. граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - сообщили  в Госслужбе по мобилизации и призыву, передает  "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, ранее Азербайджан и Армения сообщили о вооруженном столкновении на границе. Страны уже давно находятся в конфликте по поводу отколовшегося от Азербайджана, в основном этнического армянского региона Нагорного Карабаха. Но последние столкновения произошли в районе Тавуша на северо-востоке Армении.

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