Спорт "Динамо" Киев уволило Михайличенко. У команды будет новый тренер

2020-07-20 17:00 366
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В ФК "Динамо" (Киев) объявили об отставке наставника команды Алексея Михайличенко и членов его тренерского штаба. При этом им всем выразили благодарность по итогам завершившегося накануне сезона.

"Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА", - отмечают в пресс-службе клуба.

Также сообщается, что руководство клуба и многочисленных динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в еврокубках. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень.

Подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. "О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", - резюмируют в клубе.

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