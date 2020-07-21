Украина Число пенсионеров сократят, а часть пенсий - отменят

2020-07-21 17:00 387
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В Пенсионном фонде дефицит средств, что не позволит в полном объеме обеспечить достойными выплатами всех пенсионеров. В связи с этим ПФУ планирует уменьшить число граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Об этом сообщает Today.ua.

Нововведение может вступить в силу в начале 2021 года, после запуска новой пенсионной реформы.

Что изменится:

- количество получателей льготных пенсий, которые выходят на пенсию досрочно;

- в ПФУ прекратят назначать пенсии за выслугу лет - выплаты останутся у ограниченного круга лиц (данные расходы покрываются исключительно за счет государственного бюджета, а так как денег не хватает, а в Украине планируют ввести накопительную пенсию, то это позволит покрыть дефицит средств в ПФУ);

- будет продолжать расти пенсионный возраст для женщин и пенсионный стаж, нужный для выхода на заслуженный отдых. С 2021 для выхода на пенсию украинцам нужно иметь минимум 28 трудовых лет. Кроме этого данная цифра с каждым годом будет увеличиваться, пока минимальный пенсионный стаж в 2028-м не будет составлять до 35 лет.

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